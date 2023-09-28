Главный разработчик Windows 11 ушел в Amazon

Бывший главный разработчик Windows 11 и семейства устройств Surface Панос Панай после ухода с этой должности перейдёт из Microsoft в Amazon, где возглавит отдел по устройствам и услугам.

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В задачи подразделения входит разработка и поддержка голосового помощника Alexa, колонок Echo, гаджетов для «умного» дома, электронных книги Kindle и других продуктов Amazon. На этом посту Панай сместит Дэйва Лимпа, ушедшего на место гендиректора космической компании Blue Origin.