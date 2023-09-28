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Эксперты предупредили о риске утечек данных при использовании VPN-сервисов

При использовании VPN-сервисов существует угроза передачи личной информации пользователей третьим лицам, предупредили эксперты. Как сообщает газета «Известия», персональные данные могут перепродаваться или передаваться на фишинговые сайты, а также применяться в различных кибератаках.

Эксперты предупредили о рисках при использовании VPN-сервисов
© Unsplash

Как отметил глава отдела безопасности сетевых технологий компании «Информзащита» Павел Меркурьев, VPN в широком смысле применяется для сокрытия информации при ее передаче по открытым каналам связи. Технология использует криптографические методы, главная цель которых — добиться конфиденциальности и целостности передаваемых сведений. Сеть VPN маскирует IP-адреса пользователей и шифрует данные.

При этом Меркурьев подчеркнул, что при использовании публичных VPN-сервисов поставщик может просматривать, собирать и хранить данные, а также менять их для проведения атак по типу «человек посередине». Сценарии использования информации могут быть различными: от продажи злоумышленникам до атак на устройство пользователя при использовании зараженного сайта.

При этом нередки случаи утечек данных пользователей VPN. В частности, в 2021 году СМИ сообщали о сливе в открытый доступ данных 45,5 млн пользователей сервисов, из которых на россиян пришлось порядка 800 тысяч. Все они пользовались VPN на мобильных устройствах.

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Руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин отметил, что VPN-сервисы перенаправляют весь или выборочный трафик пользователя на сервер, а после уже передает его адресату. Основной риск заключается в том, что на стороне поставщика услуги информация может быть расшифрована.

Если потребность использовать VPN-сервис все же есть, то стоит обходить стороной бесплатные приложения. Поскольку если разработчик не просит платы с пользователя, то, вероятно, зарабатывает деньги иным способом, в том числе и продажей информации.

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