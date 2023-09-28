«Яндекс» добавил возможность заказывать товары голосом

«Яндекс» впервые за три года расширил возможности голосового ассистента «Алисы», добавив возможность заказывать продукты и товары повседневной необходимости из его сервиса «Лавка» с помощью голоса. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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В диалоге с умными устройствами можно будет перечислять список покупок, в том числе не называя конкретные наименования. К примеру, можно сказать молоко, тогда корзина будет наполняться исходя из истории покупок. Для оплаты заказа нужно завершить диалог, а затем подтвердить его на телефоне по поступившему уведомлению.

В «Яндексе» изданию заявили, что голосовые покупки в «Лавке» станут доступны в Москве и Санкт-Петербурге с 28 сентября. В настоящее время через «Алису» можно заказывать товары с «Яндекс.Маркет».

По мнению экспертов, идея голосовых покупок, которая появилась в мире в 2017–2018 годах, в целом себя не оправдала.