Власти ЕС призвали Apple открыть экосистему для конкурентов
Глава промышленного ведомства ЕС Тьерри Бретон призвал генерального директора Apple Тима Кука открыть жестко контролируемую экосистему аппаратного и программного обеспечения компании для конкурентов.
Бретон высказал это требование после встречи с Куком в Брюсселе, подчеркнув, что недавно принятый Закон о цифровых рынках (DMA) требует от таких технологических гигантов, как Apple, развивать конкуренцию. В частности, он упомянул такие области, как электронные кошельки, браузеры и магазины приложений, предложив потребителям, пользующимся смартфонами Apple, иметь доступ к конкурентным услугам от различных провайдеров.
Компания Apple пока никак не отреагировала на эти замечания. Бретон также оспорил доводы Apple о том, что соображения безопасности и конфиденциальности оправдывают закрытость экосистемы, заявив, что нормативные акты ЕС могут способствовать инновациям, сохраняя при этом стандарты безопасности и конфиденциальности.