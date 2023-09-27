ЕС потребовал от Apple открыть iOS для конкурентов

Компании Apple, вероятно, придется предоставить конкурентам доступ к своим технологиям и сервисам. Как сообщает TechExplore, в будущем Евросоюз может заставить компанию разрешить установку альтернативных магазинов приложений и сервисов.

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Согласно новому закону о цифровых рынках (DMA), таким образом ЕС борется с монополией крупных технологических компаний.

DMA представляет собой обширный антимонопольный закон, который должен регулировать деятельность технологических компаний. В его рамках от Apple потребуется внести изменения в операционную систему iOS, магазин приложений App Store и браузер Safari, которые обеспечат совместимость с продуктами и сервисами других компаний. Текущая редакция законопроекта предполагает выполнение требований до 5 марта 2024 года.

Недавно еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон провел встречу с главой Apple Тимом Куком в Брюсселе. После переговоров он подчеркнул, что компания должна быть готова открыть доступ к своим технологиям для конкурентов. В ЕС считают, что пользователи устройств бренда должны иметь возможность выбирать продукты и сервисы, в том числе и других компаний.

При этом Apple опасается, что изменения приведут к снижению уровня безопасности пользовательских данных. Бретон отверг это, отметив, что регулирование способствует инновациям и не будет ущемлять конфиденциальность.