США разрешат Samsung поставлять в Китай оборудование для производства чипов

Также американское Минторговли расширит список технологий для ввоза в Китай, так как от этого зависит своевременное обновление оборудования компаниями в Штатах. Отмечается, что у Samsung действует производство NAND-памяти в китайском Сиане, а SK Hynix выпускает DRAM-чипы в Уси и NAND в Даляне. К тому же оба южнокорейских вендора вложили в китайские предприятия миллиарды долларов.