Ростех поставил зеркало для самого большого телескопа Алтайского оптико-лазерного центра

Входящий в состав Ростеха холдинг «Швабе» передал Роскосмосу уникальное зеркало диаметром 3,12 м для самого большого телескопа Алтайского оптико-лазерного центра им. Г. С. Титова. Об этом заявили в госкорпорации.

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В пресс-службе уточнили, что при изготовлении зеркала применялись специальные технологии, анализировалась информация о форме изделия, проводилась локальная ретушь поверхности, контролировалась ее обработка в процессе изготовления.

«Переданное Алтайскому оптико-лазерному центру им. Г.С. Титова зеркало относится к категории зеркал, форму которых можно изменять в процессе эксплуатации. Это позволяет избежать погрешностей, приводящих к искажению изображений в оптической системе», – рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Он отметил, что оптика, созданная на предприятии Ростеха, установлена на многих телескопах мира, в том числе в Европейской южной обсерватории в Чили, на наблюдательной станции Синлун в Китае, в обсерватории в турецкой Восточной Анатолии, на Канарских и Гавайских островах, в Южной Африке.

Оптика, установленная на российских телескопах, позволяет контролировать навигационные параметры отечественных космических аппаратов, траектории их запусков на орбиту, получать детальные изображения орбитальных объектов с поверхности Земли и предотвращать столкновения аппаратов с космическим мусором.