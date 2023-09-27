Бывший главный дизайнер Apple обсудил новый проект с создателем ChatGPT

Джони Айв, знаменитый бывший директор по дизайну компании Apple, по некоторым данным, ведет переговоры с Сэмом Альтманом, генеральным директором OpenAI, о сотрудничестве в рамках нового проекта «аппаратного обеспечения искусственного интеллекта».

Хотя конкретные детали проекта пока не разглашаются, его целью является создание аппаратного обеспечения, предназначенного для эпохи искусственного интеллекта.

Примечательно, что генеральный директор SoftBank Масайоши Сон (Masayoshi Son), по слухам, также участвовал в переговорах между Айвом и Альтманом.

OpenAI известна как разработчик ChatGPT – широко распространенного чат-бота на основе искусственного интеллекта, способного отвечать на вопросы, генерировать контент и даже писать код.