Как убрать водяной знак из PDF-документа: 3 способа
Водяные знаки — полезный инструмент защиты документов, но иногда они могут только мешать. Хорошая новость в том, что знаки в PDF-документах не очень тяжело убрать: портал makeuseof.com рассказал, как это сделать.
Через онлайн-редакторы
Многие онлайн-редакторы PDF-файлов предлагают возможность убрать водяные знаки. Для этой задачи подойдет, например, Soda PDF.
Предупреждаем! Soda PDF не открывается в России без VPN, но инструкция ниже актуальна для большинства сервисов подобного рода.
- Откройте Soda PDF. Возможно, вам понадобится завести учетную запись.
- Создайте новый документ и загрузите нужный PDF-файл.
- Нажмите Edit.
- Найдите водяной знак, который вы хотите удалить, и кликните на него мышью.
- После этого нажмите Delete на клавиатуре, чтобы удалить знак.
- Кликните на любое место в документе, чтобы автоматически сохранить изменения.
Через Microsoft Word
- Откройте Microsoft Word.
- Нажмите «Открыть» и выберите нужный PDF-файл. Подтвердите конверсию файла, когда приложение покажет уведомление.
- Чтобы удалить водяной знак, выделите его в документе и нажмите Delete.
- После этого нажмите сочетание клавиш Ctrl + S, чтобы сохранить изменения.
Через Google Docs
- Откройте Google Drive и войдите в свой аккаунт.
- Загрузите нужный PDF-файл и откройте его.
- Если водяной знак не пропадет автоматически, выделите его и нажмите Delete на клавиатуре.
- После этого скачайте отредактированный файл назад на компьютер.
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