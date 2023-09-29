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Как убрать водяной знак из PDF-документа: 3 способа

Водяные знаки — полезный инструмент защиты документов, но иногда они могут только мешать. Хорошая новость в том, что знаки в PDF-документах не очень тяжело убрать: портал makeuseof.com рассказал, как это сделать.

Как убрать водяной знак из PDF-документа: 3 способа
© Pxhere

Через онлайн-редакторы

Многие онлайн-редакторы PDF-файлов предлагают возможность убрать водяные знаки. Для этой задачи подойдет, например, Soda PDF.

Предупреждаем! Soda PDF не открывается в России без VPN, но инструкция ниже актуальна для большинства сервисов подобного рода.

  • Откройте Soda PDF. Возможно, вам понадобится завести учетную запись.
  • Создайте новый документ и загрузите нужный PDF-файл.
  • Нажмите Edit.
  • Найдите водяной знак, который вы хотите удалить, и кликните на него мышью.
  • После этого нажмите Delete на клавиатуре, чтобы удалить знак.
  • Кликните на любое место в документе, чтобы автоматически сохранить изменения.

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Через Microsoft Word

  • Откройте Microsoft Word.
  • Нажмите «Открыть» и выберите нужный PDF-файл. Подтвердите конверсию файла, когда приложение покажет уведомление.
  • Чтобы удалить водяной знак, выделите его в документе и нажмите Delete.
  • После этого нажмите сочетание клавиш Ctrl + S, чтобы сохранить изменения.

Через Google Docs

  • Откройте Google Drive и войдите в свой аккаунт.
  • Загрузите нужный PDF-файл и откройте его.
  • Если водяной знак не пропадет автоматически, выделите его и нажмите Delete на клавиатуре.
  • После этого скачайте отредактированный файл назад на компьютер.
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