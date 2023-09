Ученые создали ИИ для поиска жизни на Марсе и других планетах

Международная группа ученых из США и Японии разработала метод поиска следов жизни с помощью искусственного интеллекта (ИИ). По словам исследователей, алгоритм определяет биологические образцы с точностью до 90%. Статья опубликована в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).