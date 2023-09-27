Стивен Фрай возмутился озвучкой фильма его голосом с помощью ИИ

Искусственный интеллект заговорил голосом известного британского актера Стивена Фрая и озвучил за него документальный фильм. Только вот сам Фрай, как оказалось, не соглашался на такое "сотрудничество" и узнал о пополнении своей фильмографии случайно.

На днях актер выступил на фестивале в Лондоне. В своей пламенной речи Фрай выразил обеспокоенность стремительным развитием цифрового разума и поведал о том, как угодил в паутину ИИ. По его словам, нейросеть проанализировала семь книг о Гарри Поттере, некогда озвученных им в Великобритании, а затем воссоздала его голос.

"Таким образом, они могут заставить меня прочитать все что угодно, от призыва штурмовать парламент до жесткого порно, и все это без моего разрешения!" - возмутился актер.

Примечательно, что Фрай является членом бастующей против произвола Голливуда Гильдии актеров в США. Одним из требований резидентов "империи грез" является как раз ограничение использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Актер также заметил, что неконтролируемое развитие ИИ может привести к наводнению Сети дипфейками - фальшивыми, но очень убедительными фото и видео, созданными с помощью инновационных технологий.