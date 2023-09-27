Корабль «Союз МС-23» отстыковался от МКС

Корабль "Союз МС-23" отстыковался от узлового модуля "Причал" российского сегмента Международной космической станции, следует из трансляции Роскосмоса.
На борту корабля находятся космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, который также является спецкором ТАСС, и астронавт NASA Фрэнк Рубио. Теперь корабль перейдет в автономный полет, примерно в 13:24 мск включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. Приземление спускаемого аппарата ожидается юго-восточнее казахстанского города Жезказган в 14:17 мск.
Прокопьев, Петелин и Рубио прибыли на станцию 21 сентября прошлого года на корабле "Союз МС-22". С тех пор с помощью двигателей российских кораблей было совершено 19 коррекций орбиты, а российские космонавты выполнили шесть выходов в открытый космос, преимущественно направленных на дооснащение многоцелевого лабораторного модуля "Наука".
За время полета члены экипажа также провели эксперименты по научной программе станции, в частности, эксперимент "Вампир" по выращиванию кристаллов в электровакуумной печи в условиях микрогравитации, эксперимент "Кардиовектор", в рамках которого космонавты вновь проверили влияние невесомости на работу сердца и параметры дыхания, и эксперимент "Каскад" по выращиванию микроорганизмов грибной культуры. Кроме того, с апреля на 3D-принтере было напечатано большинство макетов модулей МКС. Весь год Петелин также выполнял функции спецкора ТАСС: передавал с орбиты новости, фото- и видеоматериалы.