Сбер открыл регистрацию на AI Journey Contest 2023

Сбербанк открыл прием заявок на участие в международном онлайн-соревновании по искусственному интеллекту (ИИ) — AI Journey Contest 2023.

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Соревнование проходит при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI. Призовой фонд составляет свыше 11 млн рублей.

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Искусственный интеллект открывает супервозможности для каждого. Эту идею продолжает каждая из пяти задач AI Journey Contest этого года, а все вместе они формируют концепцию SUPER: сила (Strength), уникальность (Unique), персонализация (Personalization), равные возможности (Equal), помощь (Rescue).

Это неотъемлемые слагаемые для развития ИИ на благо общества и создания сильного искусственного интеллекта (AGI).

Strong Intelligence

В рамках этого задания участникам следует создать модель, способную вести мультимодальный диалог с пользователем, обыграть знатоков интеллектуальных викторин и показать суперуровень эрудиции

Модель должна уметь принимать на вход данные в трёх модальностях (текст, изображение, аудио), анализировать их, учитывая контекст, и выводить ответ на естественном языке. Дополнительной сложностью является то, что конкретные задачи, с которыми предстоит справиться моделям в ходе диалога, заранее не известны.

Цель — проверить, насколько успешно модели распознают задачу, связывают три модальности и удерживают контекст на протяжении всего диалога. Успешно справиться с такой задачей смогут модели, приближенные к AGI и обладающие развитыми логическими навыками и эрудицией.

Задача разработана совместно с AIRI.

Отдельным бонусом для топ-10 решений станет участие в специальной номинации — игре на эрудицию. Разработанные участниками модели посоревнуются в интеллектуальной игре и попытаются ответить на 10 сложных вопросов за ограниченное время, сочетающих в себе текстовую, визуальную и аудиоинформацию, которые могут вызвать затруднение и у опытных знатоков в интеллектуальных играх.

Unique RecSys

В рамках второй задачи необходимо обучить алгоритм Reinforcement Learning (RL), который будет подбирать максимально релевантные для пользователей рекламные баннеры на сайте и в приложении СберБанк Онлайн.

Reinforcement Learning — это новый перспективный подход в развитии AI-моделей. Участникам предстоит создать уникальный RL-подход для реального практического кейса — разработки рекомендательной системы.

Personal AI

Эта задача предполагает создание человекоцентричного ИИ-помощника. Она включает в себя подготовку персональных рекомендаций для пользователей не только по продуктам Сбера, но и компаний-партнёров (HiFi-стриминг Звук, Мегамаркет).

Напомним, что человекоцентричность лежит в основе создания лучших сервисов для клиентов.

Задача разбивается на три блока: рекомендации банковских продуктов для клиентов, товаров маркетплейса и музыкальных треков.

Equal AI

В процессе работы над этой задаче участникам потребуется обучить модель распознавать русский жестовый язык по видео с тем, чтобы сделать сервисы доступными каждому.

Равенство в доступе к различным сервисам для каждого — это супервозможность, которой может наделить ИИ.

В качестве обучающих данных будет предоставлен уникальный датасет от Сбера Slovo из 20 000 видео, разделённый на 1000 классов. Это часто используемые слова и фразы русского жестового языка, включая буквы и цифры.

Rescue AI

Задача разработана AIRI и Институтом цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук.

Понять причину заболевания — важный шаг развития медицины. В рамках задачи нужно разработать модель, которая способна находить крупные изменения — перемещения, удаления или дупликации — последовательности ДНК в геноме человека на основе экспериментальных данных.

Геном человека имеет трёхмерную укладку, и экспериментальные данные представляют собой информацию о том, насколько близко фрагменты генома расположены друг к другу в исследованном образце.

На основе этих данных модель должна предсказывать, какие изменения в образце произошли в последовательности участков генома.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, рассказал, что с каждым годом задания AIJ Contest усложняются и одновременно становятся всё более увлекательными. Он добавил, что также растут квалификация и география участников.

По его мнению, эти тенденции вполне закономерны на фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта.

Ведяхин уточнил, что в 2022 году за призовые места боролись около 1500 участников. Он выразил уверенность, что в этом году рекорд будет побит.