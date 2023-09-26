Хакеры заразили вирусами серверы российского телеканала

Неизвестные хакеры заразили вредоносными программами серверы телеканала «360». Они попытались ограничить доступ ко всем ресурсам редакции, приостановить работу монтажеров отдела новостей и заблокировать возможность ведения прямого эфира. Заместитель генерального директора телеканала Алексей Коваль сообщил, что все усилия хакеров оказались напрасными.

Команда телеканала смогла продолжить вещание и сохранить все программы эфирной сетки. Единственное, что могли заметить зрители из-за хакерской атаки, — отсутствие привычной температурной карты Подмосковья во время прогноза погоды. На данный момент продолжаются работы по устранению неполадок и возвращению эфира к полноформатному оформлению. Отмечается, что это не первая атака на серверы телеканала, но самая массированная.