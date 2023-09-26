Samsung представила стандарт памяти LPCAMM
Компания Samsung Electronics разработала стандарт для модулей оперативной памяти Low Power Compression Attached Memory Module (LPCAMM). Новое решение должно найти применение в ноутбуках и настольных компьютерах, а затем, возможно, и на серверах. Модули LPCAMM обладают компактным размером и имеют быстрое хранилище для LPDDR.
Как утверждает производитель, модули LPCAMM на 60% компактнее, на 30% производительнее и на 70% энергоэффективнее, обычных полос SO-DIMM. Дебютная версия LPCAMM рассчитана на использование чипов LPDDR5X со скоростью обмена информацией 7,5 ГБит/с.
Новый форм-фактор обладает преимуществами как LPDDR DRAM, так и модулей So-DIMM на базе DDR, поскольку он компактен и съемен. Это даст свободу производителям ПК и ноутбуков и ликвидирует необходимость замены всей материнской платы при обновлении конфигураций серверов.
Samsung LPCAMM уже прошли проверку на платформе Intel и будут выпущены в 2024 году в вариантах ёмкостью 32, 64 и 128 ГБ.