Система управления двигателем ПД-8 для SJ-100 прошла испытания огнем

Российская система управления двигателем для SJ-100 прошла испытания огнем
В пресс-службе госкорпорации «Ростех» рассказали об испытаниях системы управления двигателем ПД-8 для самолета SJ-100 экстремально высокими температурами. Испытания прошли успешно.
В сообщении говорится, что гидромеханические агрегаты САУ-8 выдержали испытания пламенем и сохранили работоспособность при температуре 1100 градусов Цельсия.
Уточняется, что в Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И.Баранова (ЦИАМ) были пройдены первые испытания на огнестойкость.
Летом удалось завершить опытно-конструкторские работы. Предварительные и квалификационные испытания агрегатов подходят к концу.
Отмечается, что пермские агрегаты перейдут из статуса опытных в серийные. Это произойдет после летной программы квалификационных испытаний, добавили в пресс-службе.
По словам главного конструктора ОДК-СТАР Сергея Остапенко, все гидромеханические агрегаты САУ-8 впервые прошли через имитацию пожара в мотогондоле двигателя.
Ранее сообщалось, что российская госкорпорация импортозаместила высокопрочное остекление для кабин экипажа Sukhoi Superjet 100 и для защиты внешнего светового оборудования.