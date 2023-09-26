Система управления двигателем ПД-8 для SJ-100 прошла испытания огнем

В пресс-службе госкорпорации «Ростех» рассказали об испытаниях системы управления двигателем ПД-8 для самолета SJ-100 экстремально высокими температурами. Испытания прошли успешно.

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В сообщении говорится, что гидромеханические агрегаты САУ-8 выдержали испытания пламенем и сохранили работоспособность при температуре 1100 градусов Цельсия.

Уточняется, что в Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И.Баранова (ЦИАМ) были пройдены первые испытания на огнестойкость.

Летом удалось завершить опытно-конструкторские работы. Предварительные и квалификационные испытания агрегатов подходят к концу.

Отмечается, что пермские агрегаты перейдут из статуса опытных в серийные. Это произойдет после летной программы квалификационных испытаний, добавили в пресс-службе.

По словам главного конструктора ОДК-СТАР Сергея Остапенко, все гидромеханические агрегаты САУ-8 впервые прошли через имитацию пожара в мотогондоле двигателя.