Названы условия спасения планеты от глобального потепления

Спасти Землю от глобального потепления еще можно. Для этого необходимо вложить еще больше средств в экологические проекты и использовать меньше политики, чтобы государства смогли объединиться и бороться с кризисом вместе, сообщили в Международном энергетическом агентстве (МЭА).

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По мнению сотрудников ведомства, эти условия позволят достичь целей Парижского соглашения – сдерживание роста температур на отметке в 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. По данным МЭА, в настоящее время темпы развития солнечной энергетики и перехода на электромобили с 2021 года соответствуют целевым показателям. Вместе с тем с начала следующего десятилетия людям придется каждый год вкладывать в переход на чистую энергию 4,5 триллиона долларов.

Кроме того, в агентстве полагают, что для успешного сдерживания глобального потепления государствам следует не нарушать обещаний по климату и, несмотря на конфликты, объединить усилия.

«Климат должен быть отделен от геополитики, учитывая масштаб стоящей перед нами проблемы», – цитирует руководителя МЭА Фатиха Бироля агентство Reuters.