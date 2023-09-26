Биологи открыли необычного «звездного» моллюска на Курилах

Новый для науки вид голожаберного моллюска, обнаруженного на Курилах, описали российские биологи Александр Мартынов и Татьяна Коршунова. Из-за специфической окраски, напоминающей созвездия, ему дали название Diaphoreolis zvezda, сообщили в пресс-службе Русского географического общества.

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«Звезду» нашли на глубине около 20 метров неподалеку от острова Уруп во время погружений с аквалангом. Обитатель океанического дна поразил ученых своим необычным прозрачно-красным цветом. Кроме того, выросты на его теле оказались усыпанными белыми точками, напоминающими звездную пыль.

Биологи провели детальное морфологическое и молекулярное исследование нового вида, в ходе которого выяснили, что ближайший родственник «Звезды» обитает в Северной Атлантике. Этот факт навел ученых на мысль о сложной эволюционной истории этого вида моллюсков. По мнению авторов работы, их открытие способно обогатить понимание общей многообразности живых организмов.