LG выпустила ноутбук с гибким экраном

Корейская компания LG начала продажи своего первого гибридного ноутбука с гибким дисплеем. Об этом сообщает издание Android Authority.

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Устройство Gram Fold получило 17-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2560x1920 пикселей, который при складывании трансформируется в экран диагональю 12 дюймов. В сложенном состоянии выпущенный компьютер также может отображать виртуальную клавиатуру на второй половине дисплея. При этом в LG отметили, что потребители смогут подключить к ноутбуку физическую Bluetooth-клавиатуру.

В компании подчеркнули, что девайс можно использовать как ноутбук, внешний монитор или планшет. Gram Fold поддерживает работу со стилусом, гибкий экран рассчитан на 30 тысяч складываний. В разложенном состоянии толщина устройства составляет 9,4 миллиметра, ноутбук весит 1,25 килограмма.

LG Gram Fold получил процессор Intel Core i5-1335U 13-го поколения, графический ускоритель Iris Xe, 16 гигабайт оперативной памяти, твердотельный накопитель NVMe емкостью 512 гигабайт, три стереодинамика, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6E и два порта USB-C. Компьютер оценили в 4,99 миллиона вон, или примерно в 360 тысяч рублей.