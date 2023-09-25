Загадка ползущих камней: что движет булыжниками в Долине Смерти?

На нашей планете существует огромное множество таинственных феноменов. Некоторые из них имеют логическое научное объяснение, тогда как другие продолжают вызывать вопросы. И одна из самых больших загадок подобного рода в США — это знаменитые ползущие камни из Долины Смерти.

© Wikipedia

На территории национального парка находится высохшее озеро Рейстрэк-Плайя, которое известно своими скользящими булыжниками. Дело в том, что крупные камни, покрывающие поверхность озера, скользят по ней будто бы сами по себе, когда на них никто не смотрит — оставляют за собой характерный след. Тайна ползущих камней интересовала ученых еще в начале XX века, но только в 2014 году они получили однозначный ответ.

Видео дня

На первый взгляд, камни на Рейстрэк-Плайя физически не могут двигаться горизонтально. Поверхность озера совершенно гладкая. От близлежащих утесов периодически откалываются фрагменты породы, но они не должны перемещаться сами по себе после падения на землю — по крайней мере, если никто их не толкает. Но, на самом деле, упавшие камни действительно подвергаются воздействию извне: просто оно настолько незаметное, что его нельзя увидеть невооруженным взглядом.

Wikipedia

В 2014 году при помощи длительной видеосъемки и маленьких сенсоров, прикрепленных к самим камням, исследователи впервые смогли запечатлеть их движение. Кроме того, они поняли, что позволяет ползущим камням пересекать поверхность озера — разгадка кроется в формировании льда.

Пустынные климаты обладают одной специфической особенностью. Днем в пустынях жарко, однако ночью сочетание ландшафта и минимальных укрытий способствует крайне низким температурам. Изредка зимой в Долине Смерти выпадает дождь, который попадает на почву и, соответственно, камни. Частички воды формируют на земле тонкий ледяной покров. Когда солнце восходит, температура вновь повышается — и лед тает, превращая землю в грязь. Но под камнями остается небольшой участок льда, который позволяет им скользить от дуновений ветра.