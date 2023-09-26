При высокой нагрузке корпус iPhone 15 Pro нагревается до температуры 48 градусов по Цельсию, что потенциально может вызвать у человека ожог первой степени. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Согласно тепловой карте, опубликованной инсайдером Revegnus, сильнее всего смартфон греется в районе процессора, расположенного в правой верхней части. GizmoChina не исключает, что проблема может иметь избирательный характер. Ее проявление связывают с тем, что у Apple возникли проблемы при производстве чипов A17 Pro, из-за чего компания могла снизить стандарты качества при их приеме.

В свою очередь YouTube-блогер Вадим Юрьев связывает нагрев с большим энергопотреблением чипа. Это делает процессор мощным, но горячим и крайне требовательным к аккумулятору.

Хотя подача большого тока позволяет повысить производительность чипа, эффект этот длиться недолго. GizmoChina обратила внимание, что, согласно первым тестам, под нагрузкой iPhone 15 Pro начинает быстро и сильно тротлить, то есть сбрасывать максимальную тактовую частоту процессора. В среднем мощность A17 Pro падает на 25% уже после двух минут нагрузки.