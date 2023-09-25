«Истории» Telegram-каналов заставляют владельцев выпрашивать голоса

В конце прошлой недели Telegram открыл возможность для каналов публиковать истории. Однако владельцы Telegram-каналов получили не то, чего ожидали, выяснил «Коммерсантъ». Издание обсудило с участниками рекламного и блогерского рынков перспективы использования историй.

По данным «Ъ», на 24 сентября истории появились, в частности, у «X5 клуб», «Яндекс Маркета», Vizit.

Видео дня

Основатель Digital Church Марк Хлуднев отметил, что истории для каналов в Telegram в текущем виде — «это не то, чего ждал рынок». По его мнению, подписчикам надоест давать «бусты», и они не будут постоянно делать это.

В итоге сервис запустит «обычный функционал, которого от него и ждут», а система ограниченного количества «бустов» введена для сохранения приемлемой нагрузки на серверы мессенджера, считает эксперт.

Исполнительный директор SA MEDIA GROUP Никита Прибыловский назвал реализацию «нестандартной и неожиданной». Однако он уверен, что такой формат способен мотивировать каналы к развитию.

Генеральный директор АО «КРОС» Екатерина Мовсесян предположила, что в том виде, в котором функция реализована, она будет полезна для каналов с большой аудиторией. При этом эксперт отметила, что общее количество подписчиков — косвенный показатель.

«У известных сообществ, особенно из крупных городов и регионов, больше премиум-читателей. Уровень зарплат в небольших населённых пунктах не всегда позволяет приобретать ежемесячную подписку, которая не сильно влияет на функционал приложения», — сказала она.

Директор по маркетингу ГК ПИК Игорь Соломатин рассчитывает, что истории в Telegram позволят показывать контент тем подписчикам каналов, которые отключили уведомления об их сообщениях.

По мнению Соломатина, Telegram нужно было сделать истории «интересным инвентарём для продвижения каналов» и одновременно «не перегружать их рекламой».

«По сути, каналы с лояльной аудиторией будут обладать возможностью публиковать истории, а остальные — не будут», — отметил он.

Соломатин считает, что в ближайшее время администраторы Telegram-каналов создадут игровые механики, посредством которых они будут получать «бусты».

Возможность публиковать истории от имени канала появилась в Telegram 22 сентября. Чтобы публиковать истории, администратор канала должен постоянно привлекать определённое количество «бустов» от других пользователей Telegram (в зависимости от числа своих подписчиков). «Бусты» получают только те пользователи, у которых есть подписка Telegram Premium. Каждому пользователю с премиум-подпиской выдаётся только один голос в день.