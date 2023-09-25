Климатолог перечислил главные угрозы для России из-за глобального потепления

В зоне, в которой находится Россия, теплеет существенно быстрее, чем в других районах Земли. В среднем за 10 лет температура на планете повышается на 0,18 °С, а конкретно на нашей территории – на 0,5 °С, заявил климатолог, ведущий научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев. Он рассказал «ФедералПресс», какими последствиями изменение климата грозит стране.

«Есть два типа угроз. Первые развиваются быстро в течение минут, часов, дней, в крайнем случае, месяцев. Вторые – долгосрочные. Они все больше будут проявляться в масштабах десятилетий», – сказал эксперт.

Опасные гидрометеорологические явления

К первому типу относятся все опасные гидрометеорологические явления. Например, всевозможные ветровые нагрузки – штормы, ураганы, торнадо и прочее. Также в группу можно включить ливни, засухи и волны тепла. Волны тепла – это ситуация, когда на какой-то территории в течение не менее пяти дней температура превосходит по крайней мере на 5 °С среднюю климатическую норму.

Опасные гидрометеорологические явления учащаются. По статистике Росгидромета, в 21 веке они происходили вдвое чаще, чем в конце прошлого столетия. Если говорить о достаточно сильных проявлениях, когда был нанесен ущерб либо человеку, либо экономике и финансам, в России, по словам Киселева, в год происходит 371 событие. То есть ежедневно на территории нашей страны случается климатический катаклизм.

Таяние вечной мерзлоты

Одна из долгосрочных проблем для России – вечная мерзлота. Две трети территории нашей страны находится в этой зоне. Соответственно, повышении температуры приводит к тому, что мерзлота начинает деградировать.

«Деградация опасна сразу несколькими аспектами. Первый связан с тем, что почва оказывается нестабильной – повышается риск всевозможных деформаций, сдвигов, возникают дополнительные напряжения. Наиболее опасно это для так называемых линейных объектов – дорог, линий электропередач, трубопроводов. Конечно, пострадает также жилая и промышленная инфраструктура. Когда раньше строили объекты, не думали, что вечная мерзлота начнет себя так недружественно по отношению человеку вести», – пояснил климатолог.

Еще одна сторона заключается в том, что в вечной мерзлоте присутствует изрядное количество парниковых газов (углекислый газ и метан). Если при деградации того, что содержится в пузырьках воздуха в мерзлоте, газы просто попадут в атмосферу, то в случае с метаном все значительно хуже. Это вещество не вырабатывается в атмосфере, оно вырабатывается анаэробными бактериями.

«Пока есть вечная мерзлота, бактерии находятся в летаргическом сне. При потеплении они оживают и начинают вырабатывать дополнительные массы опасного метана», – добавил специалист.

Следующая угроза связана с тем, что в вечной мерзлоте существуют могильники. Если они вскроются, могут проявиться какие-то новые или старые побежденные заболевания, также сказал Киселев.

Рост уровня мирового океана

Повышение температуры приводит и к тому, что растет уровень мирового океана. Это в первую очередь происходит за счет таяния ледников в Антарктиде и Гренландии. Отделяющиеся айсберги уходят в более южные широты и прекращают свое существование, повышая уровень воды на планете.

Также, как известно с уроков физики, – чем больше нагревается любое тело, тем сильнее оно расширяется. Поэтому одновременно уровень мирового океана повышается и за счет того, что вода, температура которой растет, тоже расширяется.

В сумме на Земле за прошлый век вода поднялась на 17 сантиметров. А в первом десятилетии 21 века она уже поднялась на 3,1 сантиметра, отметил собеседник. Темп ускоряется, и, по существующим на сегодня оценкам, к концу столетия вода поднимется на 60–120 сантиметров. Это грозит затоплением маленьких островных государств, Океании. В России под угрозой Санкт-Петербург. В самом городе есть дамба, поэтому он, вероятно, в обозримом будущем будет защищен. А вот прибрежные зоны, по словам климатолога, отчасти будут затоплены.

«Если говорить о перспективах, то в ближайшие годы ситуация резко не изменится. Что бы мы сейчас не делали, в ближайшие 2–5 лет это никак на ней не скажется. Она останется ровно такой, какая есть. Температура будет расти. Но это не значит, что каждый год обязательно будет теплее предыдущего», – заключил специалист.