Гитарист Queen участвовал в доставке на Землю грунта с астероида Бенну

Брайан Мэй в очередной раз доказал, почему он рок-король и что не только гитарист великой группы, но еще и замечательный астрофизик, который участвовал в акции НАСА по доставке первого в истории освоения космоса образца грунта с астероида Бенну, пишет CNN.

76-летний музыкант в видеоклипе, показанном на NASA TV, сказал, что "безмерно горд" быть частью команды, которая обеспечила доставку образца на Землю.

"Привет, ребята из НАСА, космические фанаты, поклонники астероидов, - говорит он. - Это Брайан Мэй из Queen, которого вы, вероятно, знаете и который также безмерно гордится тем, что является членом команды OSIRIS-REx".

Напомним, космический аппарат OSIRIS-REx спустя семь лет после старта доставил на Землю образцы грунта с околоземного астероида Бенну, которому более 4,5 миллиарда лет.