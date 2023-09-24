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Касперский назвал WhatsApp небезопасным мессенджером

Вся инфраструктура в мире базируется на небезопасных операционных системах, рассказал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский. Об этом пишет РИА «Новости».

«Вся инфраструктура в мире, вообще вся, построена на небезопасных операционных системах», — подчеркнул Касперский.

Эксперт отметил, что уязвимые точки есть как у операционных систем, так и у приложений. Он уточнил, что проблемы с безопасностью есть у программного обеспечения на всех уровнях, от мобильных устройств до автомобилей, заводов, фабрик.

Ситуация с кибератаками, пояснил Касперский, постепенно становится критической на фоне того, что уровень защищенности инфраструктуры значительно ниже профессионализма хакеров.

По его оценке, небезопасны все мессенджеры, в том числе и WhatsApp, и все операционные системы, в том числе Android и iOS.

Глава «Лаборатории» признался, что сильнее всего его все же тревожит индустриальная безопасность.

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Он уточнил, что взлом популярного мессенджера безусловно ударит по пользователям, но этот удар будет даже близко несопоставим с атакой на критическую инфраструктуру в одном из российских регионов.

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