Касперский назвал самый распространенный язык среди хакеров

Подавляющее большинство хакеров в мире сегодня говорит на китайском, а второй по распространению язык — испанский. При этом русский язык лишь на четвертом месте, рассказал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в интервью РИА Новости.

«В большинстве своем хакеры говорят на китайском, дальше испанский, португальский, только потом русский, английский и broken english, турецкий», — отметил эксперт.

Касперский предупредил, что киберпреступники с каждым днем становятся все более профессиональными и изощренными. Хакерами, в основном, являются «так называемые студенты, низкий-средний класс, они общаются между собой и объединяются в банды», подчеркнул специалист.

Ранее эксперты заявили, что публичный Wi-Fi может быть заражен вредоносными программами, поэтому при подключении к нему нужно соблюдать несколько правил.