Взломавший Пентагон хакер обвинил NASA в сокрытии правды об НЛО

Хакер Гэри Маккиннон, который был обвинен официальными лицами США в «крупнейшем взломе военных компьютеров всех времен», обвинил NASA в том, что они скрывают правду об НЛО.

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— Мы никогда не получим никакой правды от военных учреждений, которыми является NASA, несмотря на то, что оно притворяется гражданским учреждением, — заявил 57-летний хакер.

Так Маккинон раскритиковал заявления агентство о том, что оно не смогло найти никаких подтверждений существования пришельцев. Хакер заявил, что якобы лично находил фотографии неизвестного летательного аппарата в базах NASA, когда взламывал их, передает Sun.

Бывший агент Центрального разведывательного управления Дэвид Груш во время публичных слушаний в Конгрессе США заявил, что в местах, где, предположительно, были контакты с представителями внеземных цивилизаций, удалось обнаружить биологические технологии инопланетного происхождения. Под присягой он заявил, что не понаслышке знает о программах, связанных с внеземными технологиями.