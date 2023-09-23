«Закурили трубку мира, табак отличный»: история и трагедия карьера «Мир»

Карьер «Мир» — пожалуй, один из важнейших исторических объектов в России. Долгое время он был центром алмазной индустрии страны и гордостью Якутии, но сейчас его вспоминают с горечью. Кратко рассказываем историю печально известного месторождения.

© Wikipedia

Как появился карьер «Мир»

Видео дня

В середине XX века СССР всерьез заинтересовался поиском алмазных месторождений. В 1954 году Амакинская геологоразведочная экспедиция обнаружила кимберлитовую трубку «Зарница» — первый объект подобного рода в Советском Союзе. По факту, открытие принадлежало геологам Ларисе Попугаевой и Наталье Сарсадских, однако руководство экспедиции заставило Попугаеву отречься от находки, чтобы организация присвоила это достижение себе.

Дело в том, что Попугаева и Сарсадских нашли «Зарницу» благодаря методу собственной разработки. Прочие геологи долгое время разыскивали алмазы при помощи авиации, тогда как молодые специалистки предложили другую методику: они рассчитывали в первую очередь найти ярко-красный минерал под названием пироп. Он всегда встречается на африканских алмазных месторождениях — значит, наверняка встретится и на советских.

Ученые из Москвы не верили в теорию двух петербурженок, но, в конце концов, Попугаева и Сарсадских оказались правы. «Зарница» была найдена именно благодаря пиропу всего за два месяца поисков — открытие «Мира» тоже не заставило себя долго ждать, пускай это месторождение и нашли другие люди. По словам самих ученых, они возвращались из очередного похода, когда заметили в корнях дерева лисью нору. Но вокруг ямы они увидели разрытую землю, в которой поблескивал красный пироп. Тогда же они передали в Москву зашифрованную телеграмму, благодаря которой месторождение якобы и получило свое имя: «Закурили трубку мира, табак отличный».

Wikipedia

На тот момент «Мир» находился посреди глухой тайги, где совершенно не было ни цивилизации, ни хотя бы мелких населенных пунктов. Деревянный домик первопроходцев стал первым зданием будущего города Мирный, который позже стал алмазной столицей России.

Чем примечателен карьер «Мир»

Прежде всего, «Мир» отличается своими размерами. При глубине в 735 метров и диаметре 1,4 км месторождение является одной из самых больших выкопанных ям на планете. До 2001 года добыча алмазов велась открытым способом в весьма суровых условиях: из-за низких температур страдала техника и замерзало топливо, а тепло от сооружений растапливало вечную мерзлоту; здания приходилось поднимать на сваи. Помимо этого, именно в карьере «Мир» в 1980 году был найден крупнейший алмаз в России: камень весом 342,5 карата (примерно 68 грамм) получил имя «XXVI съезд КПСС».

К сожалению, после 2017-го «Мир» больше всего известен трагической гибелью шахтеров в результате аварии. После 2001 года, когда открытая добыча алмазов стала сомнительным предприятием по ряду причин, компания «Алроса» переключилась на разработку подземных шахт. Проблема в том, что на территории шахты протекает огромный массив грунтовых вод, которые причиняли неудобства еще во время открытой добычи. Шахтеры откачивали воду и пытались держать давление на достаточно низком уровне, чтобы вода не проломила защитный перешеек между резервуаром и шахтами — но именно это и произошло. Из 151 горняка 142 спаслись вовремя, еще одного удалось вызволить через день. Оставшиеся 8 человек были признаны погибшими спустя три недели поисков.