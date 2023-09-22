Apple обошла Samsung по экспорту смартфонов из Индии

Компания Apple стала крупнейшим экспортером смартфонов из Индии, впервые обойдя Samsung. Об этом сообщает газета Business Standard.

По ее данным, во втором квартале доля Apple в экспорте смартфонов достигла 49%, что в несколько раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года. На Samsung в марте-апреле 2023 года пришлось 45%.

Apple недавно запустила сборку iPhone 15 на заводе тайваньской корпорации Foxconn в штате Тамилнад. Кроме того, Apple производит iPhone 14 и другие марки на предприятиях компании Wistron в Нарсапуре вблизи Бангалора и тайваньской Pegatron.