СМИ: Apple обошла Samsung по экспорту смартфонов из Индии
Компания Apple стала крупнейшим экспортером смартфонов из Индии, впервые обойдя Samsung. Об этом сообщает газета Business Standard.
По ее данным, во втором квартале доля Apple в экспорте смартфонов достигла 49%, что в несколько раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года. На Samsung в марте-апреле 2023 года пришлось 45%.
Apple недавно запустила сборку iPhone 15 на заводе тайваньской корпорации Foxconn в штате Тамилнад. Кроме того, Apple производит iPhone 14 и другие марки на предприятиях компании Wistron в Нарсапуре вблизи Бангалора и тайваньской Pegatron.
Изначально с 2017 года в Индии собирался iPhone SE первого поколения, затем в 2020 году в стране начали собирать смартфон второго поколения iPhone SE 2020. Apple продолжает наращивать сборку смартфонов в Индии, следуя плану развития производства за пределами континентального Китая, отмечают эксперты.