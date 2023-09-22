НА МКС приготовили пиццу в честь годовщины полета Прокопьева, Петелина и Рубио

Космонавты и астронавты, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), приготовили пиццу на орбите в честь годовщины полета троих членов экипажа, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

© Дмитрий Петелин/ Роскосмос/ ТАСС, МКС

По его словам, накануне вечером все члены экипажа собрались вместе и приготовили пиццу.

"Все 10 человек делали пиццу. Получилось очень вкусно", - отметил он.

Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио прибыли на МКС в сентябре прошлого года. Их миссия была продлена до 27 сентября текущего года из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря. Для их возвращения на орбиту в беспилотном режиме был выведен корабль "Союз МС-23".

Сейчас на борту МКС, кроме Прокопьева, Петелина и Рубио, находятся еще семь членов экипажа: заместитель начальника ЦПК - командир отряда космонавтов Олег Кононенко, космонавты Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели, Лорел О?Хара, астронавт ESA датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава.