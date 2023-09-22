Стало известно, сколько людей в РФ ждут оживления в криолаборатории

В России существует только одна клиника, где замораживают тела для их последующего оживления, там находятся 94 человека и около 50 животных, сообщает kp.ru.

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Это может быть возможно благодаря крионике — технологии сохранения организмов в состоянии глубокого охлаждения, которая предполагает, что в будущем при наличии прогресса их удастся оживить.

«Криопациент» — это надежда. У них есть потенциал, чтобы в будущем жить. Они просто спят и не знают, что творится. И вся надежда у них только на нас», — рассказала директор и одна из основательниц компании «КриоРус» Валерия Удалова.

Расценки на этот процесс начинаются от 3,8 млн рублей за тело человека, от 1,8 млн рублей — только за мозг. По словам Удаловой, стоимость зависит от местонахождения пациента и его веса.

«В первом случае дело в стоимости транспортировки. Тело из Москвы в Тверь, к примеру, доставить намного дешевле, чем из Австралии, а у нас есть и заграничные пациенты. Стоимость перевозки обговаривается отдельно», — пояснила она.

От веса зависит то, сколько пространства в дьюаре — сосуде с жидким азотом, где хранят тело, будет занимать пациент, продолжила директор компании. Стоимость сохранения животных также зависит от их размеров, цены начинаются от 900 тыс. рублей.