В России нашли новый способ защиты аквакультуры в рыбных хозяйствах

Российские ученые из Балтийского федерального университета им. Канта вместе с коллегами из Малайзии нашли новый способ защиты аквакультуры от бактерий и паразитов. Он не требует применения синтетических антибиотиков и является экологически чистым, сообщили RT в Минобрнауки.

Заменить химикаты оказался способен экстракт папоротника Nephrolepis biserrata. В ходе исследований выяснилось, что он может подавить бактерии рода Vibrio, которые опасны для заражения в аквакультурах рыб и моллюсков. Рыбным хозяйствам эти бактерии наносят существенный ущерб, отмечают специалисты. Также бактерии передаются человеку при употреблении в пищу зараженных продуктов или соприкосновении с морской водой при наличии открытых ран.

Сейчас для борьбы с этими и подобными бактериями используются вредные для окружающей среды синтетические антибиотики. По этой причине ученые ищут альтернативу.

«Очевидно, что водный экстракт папоротника — это перспективный функциональный продукт для рыбоводства или аквакультуры», — отметила директор научно-образовательного центра «Промышленные биотехнологии» БФУ имени Иммануила Канта, руководитель гранта РНФ Ольга Бабич.

Бороться с паразитами и бактериями папоротник может за счет высокого содержания фенолы и флавониды, а также ароматических соединений – таких, как коричная кислота.