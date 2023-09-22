В России начались продажи iPhone 15: где их купить

Из-за прекращения официальных поставок устройства будут ввезены по параллельному импорту и в чемоданах, говорят участники рынка.

«Яндекс.Маркет» начал продавать новые iPhone 15 в день старта мировых продаж — 22 сентября 2023 года, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании. Сейчас на площадке представлены iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max с памятью 256 Гб, убедился Сравни. Ближайшая дата доставки в Москве — 24 сентября. Re: Store также запустил предзаказ устройств на сайте 22 сентября.

МТС планирует запустить продажи устройств, на которые покупатели оформили предзаказ, 23 сентября. Компания уже представила iPhone 15 Pro Max в своём флагманском магазине за сутки до начала мировых продаж.

Представитель «М.Видео-Эльдорадо» сообщил, что в их сетях продажи iPhone 15 начнутся на следующей неделе, «после получения необходимой разрешительной документации и прохождения таможенных процедур». В салонах «Билайн» новинка появится в последнюю неделю сентября, в конце сентября — начале октября продажи запустит «Мегафон». Holodilnik.ru рассчитывает начать продажи в середине октября. В Wildberries старт продаж iPhone 15 «состоится примерно одновременно с другими игроками рынка». Ранее ретейлеры заявляли, что стоимость iPhone 15 будет начинаться от 124 990 ₽ — это почти в два раза выше официальной цены.

Один из участников рынка рассказал, что часть новых смартфонов Apple будет ввезена в Россию по параллельному импорту и в чемоданах.

«Сейчас объём поставок не очень большой, и на его фоне на долю „чемоданов“ может прийтись десятки процентов ввезённых iPhone 15», — сообщил источник издания.