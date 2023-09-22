История смартфонов Apple iPhone: от первого до самого нового

В какой-то момент компания Apple во главе со Стивом Джобсом полностью изменила рынок мобильных телефонов, превратив его в рынок смартфонов. В успех первого «айфона» никто не верил, и даже Билл Гейтс говорил, что iPhone может рассчитывать на считанные проценты рынка и никогда не станет его хэдлайнером. Но iPhone смог создать рынок смартфонов, который сегодня делят между собой много компаний. Но кое-что не поменялось: на одной чаше весов стоит Apple iPhone, а на другой – все остальные смартфоны мира. Совсем недавно прошла презентация нового iPhone 15, после которой мы решили вспомнить каждую модель, начиная с самой первой.

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iPhone (1st Generation) – 9 января 2007

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Первый iPhone был представлен Стивом Джобсом 9 января 2007 года и стал революционным продуктом. Он имел 3,5-дюймовый экран, 2-мегапиксельную камеру и работал на iOS 1.0. Этот аппарат предложил пользователю 2G-соединение и варианты хранилища на 4, 8 или 16 ГБ. В то время он воспринимался как iPod, с которого можно звонить и что-то фотграфировать.

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iPhone 3G – 9 июня 2008

Следующей моделью стал iPhone 3G, который, как следует из названия, поддерживал 3G-соединения. Этот телефон также впервые предложил пользователям GPS. Размер экрана остался прежним — 3,5 дюйма с разрешением 320х480. Вместе с ним показали вторую версию операционной системы – iOS 2. Технические характеристики почти не поменялись: 128 МБ оперативной памяти, камера 2 Мп и объем памяти до 16 ГБ. Процессор тогда был производства Samsung – RISC ARM 1176JZ-S.

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iPhone 3GS – 8 июня 2009

iPhone 3GS остался в старом корпусе, и именно с этого момента компания стала менять корпуса раз в два года называя вторую модель также, но добавляя букву «S». Обновленная модель принесла с собой возможность видеозаписи и улучшенную 3-мегапиксельную камеру. Также до 256 МБ увеличился объем оперативной памяти и до 32 ГБ - постоянной. Процессор также обновился до Samsung S5PC100 ARM 833.

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iPhone 4 – 7 июня 2010

Спустя год Стив Джобс презентовал iPhone 4, который стал первым смартфоном с технологией Retina Display, сделавшей изображение на экране невероятно четким. Это было достигнуто не только сменой матрицы, но и увеличением разрешения в два раза до значений 640х960 пикселей. Размер экрана при этом остался прежним – 3,5 дюйма. Также в этой модели впервые появилась функция FaceTime для видеозвонков с помощью фронтальной камеры. Основная камера проапгрейдилась и получила сенсор на 5 Мп. В этом поколении был представлен процессор Apple A4 (Cortex-A8), а объем оперативной памяти достиг 512 МБ.

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iPhone 4S – 4 октября 2011

Выход этой модели совпал с уходом из жизни основателя компании Apple и её идейного вдохновителя - Стива Джобса. По сути, это была последняя модель, в разработке которой он принимал непосредственное участие.

iPhone 4S получил поддержку голосового ассистента Siri, который на тот момент был еще одной революцией. Также обновился процессор до Apple A5 (Cortex-A9), камера получила сенсор на 8 Мп с возможностью записи Full HD видео со стабилизацией. Также впервые появилась версия с объемом постоянной памяти в 64 ГБ.

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iPhone 5 – 12 сентября 2012

Смартфон iPhone 5 был практически революционным аппаратом, в котором изменилось буквально все. С этой модели «айфоны» получили первый процессор, разработанный самой Аpple – Apple A6, в котором ядер Cortex уже не было. Также пятерка стала первой в линейке, поддерживающей 4G LTE. На место старого разъема пришел новый порт Lightning, который был гоардо меньше предыдущего 30-pin и его можно было вставлять любой стороной. Экран стал чуть больше — его диагональ составила уже 4 дюйма с разрешением 640х1136. Корпус из анодированного алюминия также пришелся всем по вкусу после стеклянных панелей в предшественнике. Но и это еще не все: объем оперативной памяти был увеличен до 1 ГБ. С этим же смартфоном представили iOS 6.

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iPhone 5S – 10 сентября 2013

С появлением iPhone 5S в мире смартфонов началась эра биометрической идентификации — в этой модели впервые был представлен сканер отпечатков пальцев Touch ID. Экран оставался 4-дюймовым, а внутри работал первый 64-битный процессор Apple A7. Вместе с 5S представили еще и 5С, который отличался пластиковым корпусом и отсутствующим Touch ID. Это была более доступная версия iPhone для тех, кто не был готов платить 800 долларов.

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iPhone 6 и 6 Plus – 9 сентября 2014

Эти модели привнесли в линейку iPhone разнообразие размеров экранов: 4,7 дюйма для iPhone 6 и 5,5 дюйма для iPhone 6 Plus. Также эти телефоны стали первыми, поддерживающими платежную систему Apple Pay, что позволило расплачиваться в магазинах прикладыванием телефона. Работала эта система только в паре со сканером отпечатков для аутентификации. Появились варианты с постоянной памятью на 128 ГБ, а работал смартфон на процессоре Apple A8, который мало чем отличался от А7, разве что графическая часть немного прокачалась. Экран тоже проапгрейдили: матрица IPS, разрешение 1334×750 для iPhone 6 и 1920×1080 для iPhone 6 Plus.

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iPhone 6S и 6S Plus – 9 сентября 2015

Следующие модели, 6S и 6S Plus, предложили пользователям новую технологию 3D Touch, которая позволяла управлять телефоном с разной силой нажатия на экран. Камера была улучшена до 12 МП. Размеры экранов и разрешения остались прежними. Объем оперативной памяти в этом поколении увеличили до 2 ГБ, а сенсор камеры увеличился до 12 Мп. Процессор Apple A9 был выполнен по новому техпроцессу 14-нм FinFET.

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iPhone 7 и 7 Plus – 7 сентября 2016

Эти модели стали первыми без 3,5-мм аудиоразъема, что вызвало немало споров. Взамен похищенного разъема Apple подарила смартфону водонепроницаемость по стандарту IP67. Ну и чтобы меломаны не огорчались, в этом же году представили первые беспроводные наушники AirPods. У iPhone 7 Plus также появилась двойная камера для лучшей фотосъемки. Размеры экранов не изменились. Смартфоны использовали процессор Apple A10, который впервые стал четырехядерным. Кстати, именно на седьмой серии Apple решила отказаться от рестайлингов с буквой «S» в названии, и выпускать каждый год смартфон с новым названием.

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iPhone 8 и 8 Plus – 12 сентября 2017

iPhone 8 и 8 Plus привнесли в линейку стеклянный задний корпус, поддерживающий беспроводную зарядку. Эти модели также обзавелись новым процессором Apple A11 Bionic с шестью ядрами на борту и нейронным сопроцессором Neural Engine. Размеры экранов остались прежними — 4,7 и 5,5 дюйма. Как видите, никаких особых изменений в этом поколении не было. И причина тому была очень простая.

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iPhone X – 12 сентября 2017

Вместе с «восьмерками» был представлен новый топовый iPhone X, который стал символом десятилетия iPhone. Эта модель предложила радикально новый дизайн с экраном от края до края и функцией распознавания лица Face ID. Размер экрана составил 5,8 дюйма, а кнопка под экраном навсегда исчезла из дизайн-кода. Разрешение экрана с этого поколения стало огромным – 2436х1125 (PPI 458). Объем оперативной памяти составлял три гигабайта, а постоянной – до 256 ГБ. Смартфон работал под управлением iOS 11. Именно в этом поколении «айфонов» появилась так называемая «челка», которая останется на много поколений.

Apple

iPhone XR, XS и XS Max – 12 сентября 2018

В этом поколении компания Apple решила поиграть с буквенным обозначением моделей, вместо привычного цифрового, и представила сразу три смартфона: бюджетный XR, XS и большой XS Max. Apple iPhone XR был самым дешевым среди новинок, а с топами его объединял только дизайн-код и процессор apple A12 Bionic. Даже степень водонепроницаемости была понижена с IP68 до IP67. Камера сзади также была только одна - на 12 Мп. А вот более дорогие XS и XS Max с экранами размером 5,8 и 6,5 дюйма получили более интересные обновления. Они отличались матрицами OLED (вместо IPS), увеличенным до 4 ГБ размером оперативной памяти, водозащитой уровня IP68, двойной камерой на 12 Мп и обновленным стеклом 3D Touch.

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iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max – 10 сентября 2019

В этом поколении Apple вернулась к привычному цифровому обозначению моделей и более от него не отступала по сей день. Также произошло разделение смартфонов на две внутренние линейки: обычная и Pro. Эти модели предложили улучшенные камеры с ночным режимом и опцией ультраширокоугольной съемки. Размеры экранов составили 6,1, 5,8 и 6,5 дюйма. Смартфоны получили процессор Apple A13, в котором шесть ядер были поделены на четыре производительных и два энергоэффективных. Максимальный объем памяти мог составлять уже 512 ГБ для линейки Pro. Именно с этого поколения в смартфоностроении компании Apple начнется застой.

Apple

iPhone 12 Mini, 12, 12 Pro и 12 Pro Max – 13 октября 2020

Эти модели привнесли поддержку 5G и новый дизайн с плоскими краями. Размеры экранов варьировались от 5,4 дюйма у Mini до 6,7 дюйма у Pro Max. И да, в этом поколении Apple представила сразу четыре смартфона, так как модель Mini появилась впервые. Все девайсы были оснащены процессорами Apple A14, построенными на 5-нм технологическом процессе. В линейке Pro также осталось три модуля камер, а вот объем оперативной памяти увеличился до 6 ГБ. Новые смартфоны работали под управлением iOS 14.

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iPhone 13 Mini, 13, 13 Pro и 13 Pro Max - 2021

Тринадцатое поколение вообще мало чем отличается от двенадцатого. Наименования моделей, размеры экранов, сенсоры в камерах, объем оперативной памяти – ничего не поменялось. Появился новый процессор Apple A15 Bionic, который также ничем особо не отличался от предшественника. Главные отличия: чёлка в верхней части дисплея стала меньше, чем в 12 поколении, а экран в линейке Pro получил частоту обновления 120 Гц. А на младших нет даже этого. Кстати, после 13 линейки модель Mini снимут с производства из-за отсутствия спроса.

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iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max – 7 сентября 2022

В этом поколении отказались от Mini, но завезли Plus – то же самое, но наоборот. Произошло разделение процессоров: впервые новый SoC (Apple A16 Bionic) получила только линейка Pro, а обычные «айфоны» остались на прошлогоднем A15 Bionic. Также в «прошках» избавились от челки и заменили ее на Dynamic Island – продолговатый динамически изменяющийся вырез в экране, на котором показывается полезная информация. Камеры тоже проапгрейдили с 12 Мп сенсора на новый 48 Мп. Качество фотографий не то чтобы сильно улучшилась, но ночные снимки стали определенно более четкими. Разрешение экрана у старшей модели увеличилось до 1290х2796 добив значение PPI до 460 единиц. Четырнадцатое поколение использовало операционную систему iOS 16.

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iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max – 12 сентября 2023

Вот мы и добрались до актуального пятнадцатого поколения, которое было представлено совсем недавно. Как в прошлые разы – линейка полностью повторяет прошлогоднюю, нет даже новых названий. Завезли новый процессор Apple A17 Pro, но только в старшую «прошную» линейку, а простая довольствуется прошлогодним А16. Также у «прошек» появился титановый корпус и впервые за много лет изменился разъем на USB Type-C. Как ни прискорбно, но на этом все серьёзные изменения заканчиваются. Даже оперативки не добавили, а пора бы – давно не было апгрейда этой части аппаратного обеспечения. А обычный пятнадцатый iPhone практически полностью скопировал характеристики прошлогоднего 14 Pro, за исключением частоты обновления дисплея в 120 Гц.

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Заключение