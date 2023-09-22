Ученые опровергли идею Фрейда о вреде подавления негативных мыслей

«Мы все знакомы с идеей Фрейда о том, что если мы подавляем свои чувства или мысли, то эти мысли остаются в нашем бессознательном, пагубно влияя на наше поведение и благополучие. Вся цель психотерапии состоит в том, чтобы вытащить эти мысли, чтобы можно было справиться с ними и лишить их силы», — сказал профессор Майкл Андерсон.