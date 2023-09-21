Богатейшие храмы найдены в затонувшем городе Древнего Египта

Исследователи из Европейского института подводной археологии (IEASM) при погружении на морское дно у побережья Египта обнаружили ранее неизвестные храмы древних богов в городе, затонувшем еще до нашей эры.

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Об открытии со ссылкой на пресс-релиз IEASM сообщает Arkeonews. Его совершила команда подводных археологов во главе с Франком Годдио. Еще в 2000 году она же обнаружила город, затонувший в результате древней природной катастрофы. Этот город лежит на морском дне в заливе Абукир.

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Ранее удалось установить, что это был древний портовый город Тонис-Гераклион. Подводные исследования проводятся в нем вот уже два десятка лет. Новое исследование было сосредоточено в южной части города. В результате археологи обнаружили там два ранее неизвестных храма.

По характерным признакам удалось установить, что они были посвящены культу древнеегепитского бога Амона и древнегреческой богини Афродиты. Внутри были обнаружены многочисленные драгоценные предметы, которые, вероятно, хранились в храмовых сокровищницах.

В перечне найденных артефактов присутствуют серебряные ритуальные инструменты, золотые украшения и хрупкие алебастровые контейнеры, предназначенные для хранения духов и мазей. Находки свидетельствуют о богатстве святилищ и благочестии бывших жителей портового города.

Кстати, руины расположены под водой примерно в семи километрах от нынешнего побережья Египта. Этот город на протяжении веков был крупнейшим портом Египта на Средиземном море. С пьедестала его потеснила только Александрия, основанная Александром Великим в 331 году до нашей эры. Археологи считают, что храм Амона обрушился во время катастрофического события, датируемого серединой второго века до нашей эры.