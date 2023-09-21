Названы нововведения, которые получил Android 14 в версии QPR1 Beta 1

Google представила предварительную версию Android 14 QPR1, и ранние бета-тестеры уже знакомятся с новыми функциями. Android 14 Beta 1 обещает несколько улучшений, в том числе «режим ремонта», чтобы обеспечить безопасность ваших конфиденциальных данных, когда другие работают с вашим телефоном.

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Одним из заметных изменений является обновленный фон «шторки», который имеет более выразительный вид. Пользователи также могут рассчитывать на новый эффект частиц для обоев рабочего стола.

В Pixel Launcher появились такие заметные дополнения, как «Предложения перед поиском» и ярлык настроек в нижней части строки поиска, что делает навигацию более удобной.

9to5Google

Для тех, кто ценит индивидуальный подход, в Android 14 QPR1 появился новый стиль часов под названием Metro. Кроме того, пользователи с большими экранами теперь могут настраивать соотношение сторон в каждом приложении, что дает им больше возможностей для управления приложениями.

9to5Google

Google планирует выпустить еще две бета-версии до официального запуска в декабре. Пользователи некоторых устройств могут, следуя пошаговому руководству, установить Android 14 QPR1 Beta 1 и познакомиться с новыми функциями воочию.