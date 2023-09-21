Касперская: Невозможно дать гарантии, что у компании не будет утечки информации

Какие бы меры защиты компания ни использовала, все равно риск утечки информации остается. Об этом сообщила «Парламентской газете» Наталья Касперская, президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт», комментируя законопроект об оборотных штрафах за утечку личных данных.

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Парламентарии предлагают ужесточить ответственность для компаний за утечку персональных данных россиян. Проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) находится на отзыве в Правительстве РФ, его планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию, отметил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн 21 сентября на XVI саммите по информационной безопасности BIS Summit 2023. За повторное нарушение компании ждут штрафы от 0,1 до трех процентов выручки за календарный год.

В инициативе необходимо соблюсти баланс и учесть смягчающие обстоятельства для компаний, считает Касперская. По ее словам, способов получить личные данные, если это решил сделать сам недобросовестный сотрудник компании, множество — он может скачать ее определенным способом или просто быть администратором с повышенными правами. Смягчающими обстоятельствами могло бы быть то, что компания приняла все необходимые усилия для обеспечения информационной безопасности или сама выявила и наказала нарушителя.