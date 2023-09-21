Intel предложила неожиданное решение для снижения расхода батарей

Компания Intel предложила следить за пользователями через веб-камеры, чтобы снизить расход батарей ноутбуков. Как сообщает Hardware Zone, разработчики создали систему, которая будет выключать экран устройства, когда на него не смотрят, и включать, когда пользователю он снова понадобится.

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Энергосберегающая функция стала частью технологии Intel Intelligent Display, которая включила в себя целый ряд инструментов. Например, она может автоматически понижать частоту обновления экрана и его яркость для снижения общего энергопотребления ноутбука. Система способна динамически изменять настройки дисплея без потери качества изображения, а пользователь, по задумке разработчиков, не заметит изменений.

В состав технологии входит функция настройки «частоты обновления экрана с учетом присутствия пользователя» (user-based refresh rate, UBRR). При ее включении камера определяет, повернуто ли лицо пользователя в сторону экрана. В соответствии с этим система снижает или повышает яркость, а также изменяет частоту обновления. Если человек отошел от экрана или полностью от него отвернулся, то программа и вовсе отключает экран.

Также Intel Intelligent Display способна изменять частоту обновления дисплея с учетом отображаемого контента. В частности, при видео-звонках, во время которых частота обновления дисплея ограничена 30 кадрами в секунду.