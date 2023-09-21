Intel предложила неожиданное решение для снижения расхода батарей
Компания Intel предложила следить за пользователями через веб-камеры, чтобы снизить расход батарей ноутбуков. Как сообщает Hardware Zone, разработчики создали систему, которая будет выключать экран устройства, когда на него не смотрят, и включать, когда пользователю он снова понадобится.
Энергосберегающая функция стала частью технологии Intel Intelligent Display, которая включила в себя целый ряд инструментов. Например, она может автоматически понижать частоту обновления экрана и его яркость для снижения общего энергопотребления ноутбука. Система способна динамически изменять настройки дисплея без потери качества изображения, а пользователь, по задумке разработчиков, не заметит изменений.
В состав технологии входит функция настройки «частоты обновления экрана с учетом присутствия пользователя» (user-based refresh rate, UBRR). При ее включении камера определяет, повернуто ли лицо пользователя в сторону экрана. В соответствии с этим система снижает или повышает яркость, а также изменяет частоту обновления. Если человек отошел от экрана или полностью от него отвернулся, то программа и вовсе отключает экран.
Также Intel Intelligent Display способна изменять частоту обновления дисплея с учетом отображаемого контента. В частности, при видео-звонках, во время которых частота обновления дисплея ограничена 30 кадрами в секунду.
Intel считает, что энергосберегающая технология способна снижать расход батареи на 24%, а использование UBRR позволяет добиться экономии в 42%. При этом для работы системы потребуется специальный чип, который встраивается в дисплей. Сейчас компания сотрудничает с производителями ноутбуков для интеграции данной технологии в их продукты.