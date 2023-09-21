GigaChat стал доступнее людям и бизнесу

Нейросеть Сбера GigaChat уже получила около 5 млн запросов, а количество пользователей растет на 22% в день, сообщил старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев на технологической конференции SmartDev.

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Представитель компании подчеркнул, что с сегодняшнего дня сервис уже доступен на всей линейке умных устройств Sber с виртуальным ассистентом Салют. Кроме того, GigaChat доступен в формате бота в Telegram.

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Для разработчиков и бизнеса разработан интерфейс — GigaChat API, позволяющий использовать возможности сервиса Сбера для создания собственных решений и оптимизации процессов. Упростить и ускорить работу с GigaChat поможет еще один инструмент — GigaChain (SDK) — адаптированная версия библиотеки LangChain для русского языка.

Он позволит разработчикам создавать собственные продвинутые ИИ-приложения на базе технологий Сбера. Библиотека стандартизирует типовые кейсы, такие как работа с цепочками, базами знаний и документами, а также содержит в себе набор готовых запросов для решения бизнес-задач.

По словам Андрея Белевцева, доступ к сервису Сбера GigaChat позволит многим компаниям выйти на новый уровень технологического развития.

«Решение является полностью российской разработкой, обеспечивает высокое качество работы на русском языке, надежность и безопасность данных, хранящихся на серверах в России», — заявил он.

Кроме того, Белевцев добавил, что разработчики с начала 2024 года получат доступ к GitVerse — веб-сервису от Сбера для совместной разработки и хостинга кода, созданному «СберТех». С его помощью можно создавать программные проекты, не опасаясь потерять к ним доступ из-за санкций, поскольку это полностью отечественное решение, независимое от иностранных вендоров и технологий.

Через GitVerse можно будет подключить AI-помощника разработчика GigaCode. Это инструмент для разработки и автодополнения программного кода.

«Как и в других сферах, в программировании немало рутины — однотипных операций по написанию похожих фрагментов кода, которые выполняются механически, — пояснил Белевцев.