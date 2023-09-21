Разработчики получат доступ к веб-сервису GitVerse

Разработчики получат доступ к GitVerse — веб-сервису от Сбера для совместной разработки и хостинга кода, сообщил старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев на технологической конференции SmartDev.

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Андрей Белевцев рассказал, что дочерняя компания Сбера «СберТех» разработала веб-сервис GitVerse, который позволит разработчикам создавать проекты с открытым и закрытым кодом, вместе развивать их и привлекать новых участников.

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По его словам, сервис откроется для всех желающих в начале 2024 года. Чтобы получить ранний доступ, необходимо зарегистрироваться на странице проекта.

С помощью GitVerse разработчики смогут собрать проект, протестировать его, развернуть на стендах и провести проверку кода. Сервис также поможет автоматизировать разработку проектов, хранить код, создавать и удалять репозитории, назначать задачи, добавлять комментарии.

Также через GitVerse можно будет подключить AI-помощника разработчика GigaCode, ускоряющего написание кода и работу с ним.

В Сбере пояснили, что преимуществом GitVerse является то, что сервис создан и размещен в России — таким образом, исключены риски недоступности разработок и кода для российских пользователей.

Кроме того, в компании анонсировали бесплатные квоты до 2 Гб по использованию ресурсов сервиса, плагины для всех популярных интегрированных сред разработки (IDE), которые будут упрощать и ускорять разработку, а также информационный портал, на котором публикуются новости и материалы по теме open source.

«Мировой ИТ-рынок движется по направлению к open source, и важно, чтобы российские разработчики имели все необходимые инструменты для созданий передовых технологических решений», — заявил Андрей Белевцев.

Он добавил, что по мере развития GitVerse будет дополняться различными инструментами для разработки open-source-проектов, доступ к которым первыми получат участники раннего тестирования.

Генеральный директор «СберТеха» Максим Тятюшев подчеркнул, что сегодня open-source-сообщество разрабатывает и улучшает перспективные технологии, благодаря чему вся индустрия разработки ПО получает новые импульсы развития.