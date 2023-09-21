Более 300 человек подали заявки на прием в российский отряд космонавтов

"Работа космонавта - это особый вид экстремальной деятельности, предполагающей ненормированный рабочий график, участие в сложных и опасных видах испытаний и тренировок, выполнение космического полета, работы в открытом космосе в непривычных для человеческого организма условиях, требующих максимальной эмоциональной и физической отдачи.



Чрезвычайно важная составляющая деятельности космонавта - процесс принятия решения. Когда полет проходит нормально или при наличии отклонений, которые относятся к предусмотренным нештатным и аварийным ситуациям, процедура принятия решения состоит в выборе вариантов выхода из такой ситуации. К этому космонавт готовится на Земле. Однако предусмотреть все невозможно, и всегда остается вероятность возникновения непредвиденных аварийных ситуаций, когда от правильности принятия решения зависит не только выполнение программы полета, но иногда и жизнь экипажа. И, на мой взгляд, те жесткие требования, которые предъявляются к здоровью, физической подготовленности и профессиональной компетентности претендентов в отряд, достаточно оправданы. Поскольку проблемы, которые нам на Земле кажутся несущественными, под воздействием экстремальных космических условий могут стать фатальными".