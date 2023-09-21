Более 300 человек подали заявки на прием в российский отряд космонавтов
Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина получил свыше 300 заявок от кандидатов в рамках четвертого открытого отбора в российский отряд космонавтов. Об этом журналистам сообщил начальник ЦПК Максим Харламов. По его словам, из числа кандидатов сформировано 50 пакетов. Что важно - есть 11 заявлений от женщин.
"В ближайшее время пройдет заседание комиссии по поводу сформированных заявок", - сказал Харламов.
Напомним: о начале нового набора в отряд космонавтов "Роскосмос" и ЦПК объявили в июле нынешнего года. Принять участие в конкурсе может любой гражданин России в возрасте до 35 лет. Главное - удовлетворять необходимым требованиям: по здоровью, физической подготовке, образованию и по многим прочим позициям.
Как отметил начальник ЦПК, будущих космонавтов выбирают преимущественно для их дальнейшей работы на Российской орбитальной станции. Но теоретически у кого-то из них будет возможность слетать и на МКС.
Это уже четвертый открытый отбор в российский отряд космонавтов. В 2012 и 2018 годах конкурс выиграли по восемь кандидатов, в 2021 году - только четыре. В настоящее время в отряде 26 человек. Без преувеличения, это самые "штучные" в стране специалисты.
По словам исполнительного директора по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергея Крикалева, отряд космонавтов - живой организм. "Люди уходят, выбывают, переходят на другую работу, у кого-то возникают другие обязанности. Поэтому отряд восполняется такими наборами", - пояснил он.
Сколько претендентов примут на сей раз, зависит только от качеств кандидатов.
Идеальный космонавт - кто он?
Вот что рассказывал "РГ" командир отряда космонавтов "Роскосмоса", Герой России Олег Кононенко, который сейчас находится в своей пятой командировке на космической станции:
"Работа космонавта - это особый вид экстремальной деятельности, предполагающей ненормированный рабочий график, участие в сложных и опасных видах испытаний и тренировок, выполнение космического полета, работы в открытом космосе в непривычных для человеческого организма условиях, требующих максимальной эмоциональной и физической отдачи.
Чрезвычайно важная составляющая деятельности космонавта - процесс принятия решения. Когда полет проходит нормально или при наличии отклонений, которые относятся к предусмотренным нештатным и аварийным ситуациям, процедура принятия решения состоит в выборе вариантов выхода из такой ситуации. К этому космонавт готовится на Земле. Однако предусмотреть все невозможно, и всегда остается вероятность возникновения непредвиденных аварийных ситуаций, когда от правильности принятия решения зависит не только выполнение программы полета, но иногда и жизнь экипажа. И, на мой взгляд, те жесткие требования, которые предъявляются к здоровью, физической подготовленности и профессиональной компетентности претендентов в отряд, достаточно оправданы. Поскольку проблемы, которые нам на Земле кажутся несущественными, под воздействием экстремальных космических условий могут стать фатальными".
Заявки от кандидатов будут приниматься до 10 октября.