OpenAI представила новую версию нейросети DALL-E

OpenAI представила новую версию DALL-E 3, сообщается на сайте компании. Обновлённая нейросеть учитывает все слова в текстовом запросе, что позволяет создать более точные и детализированные изображения.

© Unsplash

«Современные генераторы изображений имеют тенденцию игнорировать слова или описания, вынуждая пользователей изучать промпт-инженерию. DALL-E 3 представляет собой шаг вперёд в нашей способности создавать изображения, которые точно соответствуют предоставленному вами запросу», — указано на сайте компании в описании продукта.

Видео дня

DALL-E 3 сможет точно отобразить сцену с конкретными объектами и учесть, как они друг с другом связаны.

OpenAI планирует в ближайшем будущем встроить DALL-E 3 в чат-бот ChatGPT Plus и Enterprise.

При введении запроса ChatGPT автоматически создаст индивидуальные подробные подсказки для DALL·E 3. Если пользователю нравится определённое изображение, но оно не совсем подходящее, он сможет попросить ChatGPT внести изменения. На основе уже созданных изображений нейросеть может создавать стикеры.

DALL·E 3 отклоняет запросы, в которых упоминаются имена общественных деятелей и звёзд. Так же модель не будет генерировать изображения в стиле современных художников.

Нейросеть также не будет создавать изображения с «вредными предубеждениями», чтобы снизить риск распространения пропаганды и дезинформации.

DALL-E 3 станет доступен подписчикам ChatGPT Plus и Enterprise в октябре через API.

Разработчики сейчас тестируют классификатор происхождения — инструмент, который позволит определить, было ли изображение сгенерировано нейросетью.