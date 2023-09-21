Ученые нашли ген, способный сделать помидоры прочнее
Группа китайских генетиков из Шаньдунского сельскохозяйственного университета после долгих лет поисков смогли найти ген, который отвечает за прочность томатов. Об этом «Москве 24» рассказал научный обозреватель Николай Гринько.
В ходе исследований было установлено, что за прочность плодовой оболочки отвечает ген Solyc08g061910. Он содержится почти во всех диких и культурных томатах и регулирует рост клеток. При обычных условиях завязь цветка растет одинаково во всех направлениях — так образуется круглый плод. В ходе мутации клетки могут увеличиваться быстрее в одном направлении, поэтому плод приобретает яйцевидную форму — это характерно для вытянутых сортов.
Генетики отредактировали ген Solyc08g061910 у нескольких сортов круглых и мягких томатов, плоды в итоге получились прочными и вытянутыми. Чтобы подтвердить успех, учены раздавили почти 150 помидоров на лабораторном прессе. При этом было также установлено, что генное редактирование не изменило вкуса ни у одного из подопытных видов.
Исследователи планируют продолжить развивать эту технологию и проводить тестирования. В будущем, по мнению ученых, разработка сможет снизить стоимость самых вкусных томатов, потому что их за счет прочности можно будет собирать с помощью машин.
Агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов до этого говорил, что в зеленых помидорах содержится алкалоид соланин, который ядовит и в определенной концентрации способен нанести значительный вред здоровью.