В Honor назвали iPhone 15 разочаровывающим

Руководитель китайской корпорации Honor Чжао Мин заявил, что компания Apple перестала выпускать инновационные продукты. Об этом сообщает издание MyDrivers.

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В интервью китайским медиа Мин прокомментировал недавний выпуск смартфонов серии iPhone 15. По его словам, он почувствовал небольшое разочарование, когда увидел новые устройства Apple. Чжао Мин подчеркнул, что лидер рынка, кем является Apple, должен демонстрировать новые функции и «делать прыжок в будущее».

При этом Мин отметил, что не оспаривает ведущую позицию компании Тима Кука на мировом рынке и считает, что серия iPhone 15 будет хорошо продаваться. Однако руководитель Honor заявил, что не увидел в выпущенных устройствах ничего нового: «Все это происходит в то время, когда бренды должны конкурировать друг с другом своими инновациями».

В качестве примера предприниматель назвал смартфон Honor V Purse, который анонсировала его компания. Мин отметил, что складной девайс имеет очень тонкий и легкий корпус — рекордный среди всех подобных гаджетов.