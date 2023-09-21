Samsung раскрыла характеристики смартфонов Galaxy A05/A05s

Раскрыты характеристики камер Samsung Galaxy A05 (модель SM-A055F) и Galaxy A05s (модель SM-A057F).

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Оба вышеупомянутых телефона оснащены процессором MediaTek Helio G85, который является серьезным обновлением по сравнению с процессором Exynos 850 серии Galaxy A04, но ни один из телефонов не поддерживает сети 5G.

Также оба смартфона получили по 4 ГБ оперативной памяти. Samsung Galaxy A05s также имеет модуль NFC, а Galaxy A05 — нет. Оба телефона из коробки оснащены системой Android 13. При этом предполагается, что смартфоны ждет 2-3 обновления.

Также новые смартфоны, скорее всего, будут оснащены аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. Samsung планирует запустить Galaxy A05 и Galaxy A05 в Австралии, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии.

Galaxy A05 получит следующие параметры памяти:

4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней;

6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной.