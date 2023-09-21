В России проверят чип в мониторе LightCom на предмет фальшивой локализации

В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации заявили, что на фоне скандала с монитором российской марки LightCom ведомство начало проверку на предмет возможного обмана в вопросе локализации, благодаря которому устройство получило повышенные баллы. Об этом сообщается в Telegram-канале Минпромторга.

© YouTube/Максим Горшенин

В публикации подчеркивается, что интерес ведомства был вызван сюжетом блогера Максима Горшенина.

В ведомстве подчеркнули, что инициировали проверку заключения Торгово-промышленной палаты России (ТПП), в котором указанный блогером факт остался без внимания. ТПП также попросили предоставить список отделений, в которых есть квалифицированные эксперты в области продукции, которые смогут проводить проверки.