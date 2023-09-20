ScienceAlert: Низкая яркость Солнца может привести к катастрофе на Земле
Комиссия по климатическим превышениям выступила с заявлением, что исследования и эксперименты по модификации солнечной радиации (SRM) должны продвигаться вперед. Делать это необходимо только под международным контролем и в соответствии с экологическими гарантиями.
— Нам нужен мораторий. Мы знаем о рисках и это не панацея, — заявил член комиссии Лоуренс Тубиана.
В настоящее время нет каких либо формальных управлений разработкой, как и нет способов их внедрения. Но неспособность сократить выброс парниковых газов, которые способствуют глобальному потеплению, позволила предположить, что солнечная геоинженерия может выиграть время, пока мир будет разрабатывать инструменты по сокращение выбросов и удалению излишков СО2.
Геоинженерия предлагает распыление особых аэрозолей в стратосфере, которые позволят искусственно понизить яркость Солнца путем отражения света. Однако десять лет назад эту технологию отвергли, потому что снижение яркости звезды может иметь серьезные последствия, такие как уменьшение солнечной активности в атмосфере Земли, а также нарушения цикла муссонных дождей в Южной Азии и Западной Африке. Сбой в системе может привести к экологическим катастрофам, неурожаям и голодом для человечества.
Климатологи предложили вместо отвергнутых аэрозолей сосредоточиться на сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу, пишет ScienceAlert.
В августе европейские климатологи заявили, что изменение климата на планете может предвещать человечеству новую эру. Речь идет о новом ледниковом периоде, влекущем череду перемен. Насколько вероятен такой сценарий, разбиралась «Вечерняя Москва».
В свою очередь климатолог и ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев в беседе с «ВМ» рассказал, что предстоящие 2025 и 2026 годы могут стать одними из самых жарких за всю историю Земли.