ScienceAlert: Низкая яркость Солнца может привести к катастрофе на Земле

Комиссия по климатическим превышениям выступила с заявлением, что исследования и эксперименты по модификации солнечной радиации (SRM) должны продвигаться вперед. Делать это необходимо только под международным контролем и в соответствии с экологическими гарантиями.

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— Нам нужен мораторий. Мы знаем о рисках и это не панацея, — заявил член комиссии Лоуренс Тубиана.

В настоящее время нет каких либо формальных управлений разработкой, как и нет способов их внедрения. Но неспособность сократить выброс парниковых газов, которые способствуют глобальному потеплению, позволила предположить, что солнечная геоинженерия может выиграть время, пока мир будет разрабатывать инструменты по сокращение выбросов и удалению излишков СО2.

Геоинженерия предлагает распыление особых аэрозолей в стратосфере, которые позволят искусственно понизить яркость Солнца путем отражения света. Однако десять лет назад эту технологию отвергли, потому что снижение яркости звезды может иметь серьезные последствия, такие как уменьшение солнечной активности в атмосфере Земли, а также нарушения цикла муссонных дождей в Южной Азии и Западной Африке. Сбой в системе может привести к экологическим катастрофам, неурожаям и голодом для человечества.

Климатологи предложили вместо отвергнутых аэрозолей сосредоточиться на сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу, пишет ScienceAlert.

В августе европейские климатологи заявили, что изменение климата на планете может предвещать человечеству новую эру. Речь идет о новом ледниковом периоде, влекущем череду перемен. Насколько вероятен такой сценарий, разбиралась «Вечерняя Москва».