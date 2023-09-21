Блогеры подключили iPhone 15 к смартфону на Android

Блогеры с YouTube-канала PetaPixel решили провести тест, подключив новый iPhone 15 к Google Pixel. Это стало возможным благодаря переходу Apple на разъём USB-C, который повсеместно используется на Android-устройствах.

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Авторы канала подключили смартфоны друг к другу и выяснили, что ничего катастрофического не произойдёт. Смартфоны просто начнут заряжать друг друга по очереди: сперва iPhone 15 отдавал свой заряд Google Pixel, а после переподключения кабеля стороны поменялись своими амплуа.

Самое интересное, что логика зарядки того или иного устройства, по всей видимости, работает случайным образом. Блогеры не нашли закономерности зарядки даже при том, что у Google Pixel было куда меньше заряда, однако он всё равно отдавал свою энергию смартфону Apple.

Видео доступно на YouTube-канале PetaPixel. Права на видео принадлежат PetaPixel.