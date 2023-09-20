Производительность iPhone 15 Pro протестировали в AnTuTu и GFXBench
В базе бенчмарка GFXBench появились первые результаты тестирования графической производительности новых iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Тесты показали, что новый процессор A17 Pro на 20% быстрее чем A16 Bionic.
GFXBench
В тесте Aztec Runis High Tier Offscreen iPhone 15 Pro Max с A17 Pro показал результаты примерно на 19% лучше, чем iPhone 15 Plus с A16 Bionic. iPhone 15 Pro предлагал на 27% больше кадров, чем iPhone 15 Plus. iPhone 15 Pro и Pro Max показали себя даже лучше, чем iPhone 14 Pro: производительность выросла до 51%. Что весьма странно, ведь в последнем установлен всё тот же A16 Bionic.
В тесте Aztec Ruins Normal Tier Offscreen A17 Pro также показал значительное улучшение: iPhone 15 Pro предлагает примерно на 45% больше кадров, чем 14 Pro с чипом A16. iPhone 15 Pro Max показал гораздо меньшее улучшение этих результатов по сравнению с прошлогодней моделью.
В тесте Manhattan 3.1 Offscreen улучшение чипа A17 Pro составило до 31,5% с общим количеством обработанных 12386 кадров по сравнению с максимальными 9417 кадрами, которые продемонстрировал A16 Bionic. В среднем 199,8 к/с для A17 Pro против 151,9 к/с для A16.
AnTuTu
Также уже имеются результаты тестирования Apple A17 Pro в бенчмарке AnTuTu. Результат чипа достигает 1 641 883 балла. Данный результат складывается из четырёх показателей:
- CPU – 392 643 балла;
- GPU – 597 734 балла;
- Память (MEM) – 306 164 балла;
- Пользовательский опыт – 345 342 балла.
Для сравнения, прошлогодний чип A16 Bionic набрал 1 474 011 баллов, в то время как чип Apple M1, установленный на ноутбуках Apple и iPad, показал 1 754 456 баллов.
Доминирование Apple в плане производительности уже не так существенно, как раньше. Для сравнения: OnePlus Ace 2 Pro на Snapdragon 8 Gen 2 набрал 1 648 735 баллов и занял первое место в рейтинге производительности AnTuTu за август этого года.