Производительность iPhone 15 Pro протестировали в AnTuTu и GFXBench

В базе бенчмарка GFXBench появились первые результаты тестирования графической производительности новых iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Тесты показали, что новый процессор A17 Pro на 20% быстрее чем A16 Bionic.

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GFXBench

В тесте Aztec Runis High Tier Offscreen iPhone 15 Pro Max с A17 Pro показал результаты примерно на 19% лучше, чем iPhone 15 Plus с A16 Bionic. iPhone 15 Pro предлагал на 27% больше кадров, чем iPhone 15 Plus. iPhone 15 Pro и Pro Max показали себя даже лучше, чем iPhone 14 Pro: производительность выросла до 51%. Что весьма странно, ведь в последнем установлен всё тот же A16 Bionic.

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В тесте Aztec Ruins Normal Tier Offscreen A17 Pro также показал значительное улучшение: iPhone 15 Pro предлагает примерно на 45% больше кадров, чем 14 Pro с чипом A16. iPhone 15 Pro Max показал гораздо меньшее улучшение этих результатов по сравнению с прошлогодней моделью.

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В тесте Manhattan 3.1 Offscreen улучшение чипа A17 Pro составило до 31,5% с общим количеством обработанных 12386 кадров по сравнению с максимальными 9417 кадрами, которые продемонстрировал A16 Bionic. В среднем 199,8 к/с для A17 Pro против 151,9 к/с для A16.

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AnTuTu

Также уже имеются результаты тестирования Apple A17 Pro в бенчмарке AnTuTu. Результат чипа достигает 1 641 883 балла. Данный результат складывается из четырёх показателей:

CPU – 392 643 балла;

GPU – 597 734 балла;

Память (MEM) – 306 164 балла;

Пользовательский опыт – 345 342 балла.

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